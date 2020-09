© RIPRODUZIONE RISERVATA

Violenta aggressione all'interno della villa comunale di San Salvo. A farne le spese un ragazzo di 22 anni di nazionalità guineana che, come raccontato da alcuni testimoni che hanno assistito alla scena, è stato picchiato brutalmente da almeno 5-6 persone. L'episodio è avvenuto intorno alle 18.30 di ieri. Il ragazzo sarebbe stato avvicinato dal gruppo che poi è passato rapidamente a pugni e calci. Prima di dileguarsi, hanno preso di mira anche lo scooter del ferito danneggiandolo.l 22enne dopo essere stato pestato si è riavviato verso il ciclomotore prima di accasciarsi a terra. Alcuni presenti hanno allertato la polizia locale che è intervenuta e ha chiamato l'ambulanza del 118. Sul posto sono arrivati successivamente anche i carabinieri. Al momento del fatto la villa comunale era gremita di giovani, ma le forze dell'ordine hanno trovato davvero poche persone disposte a raccontare quanto accaduto; alle domande di militari e agenti la maggioranza delle risposte è stata «Non so, non ho visto». Il borsello del guineano è stato ritrovato a poca distanza dal luogo dell'aggressione; lui ha riferito di essere stato anche derubato.Al momento dell'arrivo dei soccorsi, il 22enne aveva vistose ferite al volto. A testimonianza dell'episodio violento, a terra, c'era la giacca della tuta sporca di sangue. Le forze dell'ordine ora controlleranno la presenza di eventuali registrazioni del sistema di videosorveglianza. Il tutto è accaduto nel giro di qualche minuto nella parte posteriore della villa, vicino alla comunità per minori, una zona un po' più nascosta. Ignoti per ora i motivi dell'aggressione; qualcuno racconta che almeno alcuni degli aggressori si sono poi dileguati allontanandosi dall'uscita posteriore della villa e salendo in auto. L'episodio ricorda quanto accaduto nella vicina Vasto la sera del 20 settembre quando due minorenni sono finiti in ospedale dopo essere stati picchiati.