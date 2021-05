24 Maggio 2021

di Manlio Biancone

(Lettura 2 minuti)







Donne picchiate, portoni danneggiati, maniglie divelte: è successo l’altra notte nel popoloso quartiere di Via Conte Berardo a Luco dei Marsi, abitato per lo più da famiglie marocchine. «Quelle che sono le informazioni certe - dice il sindaco Marivera De Rosa su Facebook - è che inermi famiglie sono state fatte oggetto di vere e proprie aggressioni da parte di persone che, stando alle prime notizie raccolte, sotto l’evidente effetto dell’alcol, non si sono fatte scrupolo neanche di colpire donne indifese».

«Erano alterati, in preda alcool». Così racconta un testimone che dalla finestra della sua abitazione ha seguito il raid razzista dei giovani nello storico quartiere di Luco dei Marsi. «Erano una decina e hanno iniziato a danneggiare le abitazioni - ha continuato il testimone -. Hanno anche aggredito una donna che cercava di fermarli». L’azione si è verificata l’altra notte: giovani del posto in stato di ebbrezza hanno danneggiato portoni, citofoni e maniglie delle porte e sono fuggiti all’arrivo dei carabinieri della compagnia di Avezzano.

«Un gruppetto, attualmente in via di identificazione, che si è preso il gusto di danneggiare le abitazioni – aggiunge il primo cittadino - poste lungo il suo percorso, e che ha risposto con insensata violenza a chi li redarguiva. Non vi sono parole sufficienti a esprimere lo sdegno per questi atti vigliacchi, che non hanno scusanti. Qualcuno mi ha parlato di un litigio tra ragazzi. Come ce ne sono stati in tutti i tempi. Ma che, in tal caso, avrebbe dovuto avere le normali caratteristiche di una lite tra ragazzi. I limiti del tollerabile, della decenza, della “normalità” così definita. In ciò che è successo ieri, qualunque sia stata la causa scatenante, non vi è stato nulla di normale, di tollerabile». La notizia delle aggressioni alle donne però non viene confermata dal capitano dei carabinieri di Avezzano, Luigi Strianese che tra l’altro precisa che ad oggi non sono state presentate denunce.