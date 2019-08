Aggredisce le ragazzine di notte in pieno centro: denunciato per violenza sessuale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Se ne andava in giro a molestare fanciulle. Alla fine è stato bloccato dalla polizia, che lo ha segnalato alla magistratura per violenza sessuale. E' successo la notte di venerdì scorso a Lanciano, in pieno centro, lungo corso Trento e Trieste. Nei guai è finito D.C., 56 anni, del posto. Era circa l'una e in giro c'erano soprattutto giovani. L'uomo prima si è avvicinato ad una teen ager, probabilmente minorenne, ed è riuscito a palpeggiarla. Lei, colta di sorpresa e intimorita, è scappata per lo spavento. Non soddisfatto, con fare rapido, ha toccato altre due ragazze, maggiorenni, che si sono messe ad urlare ed hanno così richiamato l’attenzione degli agenti di pattuglia.Il primo episodio è accaduto sotto i portici comunali; gli altri lungo il tratto dove insiste l'isola pedonale. Le grida delle ultime vittime hanno richiamato l’attenzione della Volante che si trovava nella vicinissima piazza Plebiscito. Così, nel giro di pochi minuti, il palpeggiatore... seriale è stato fermato e identificato. Egli stesso è parso "incredulo" del suo atteggiamento, che non ha saputo spiegare.