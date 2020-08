Dopo giorni di vessazioni e maltrattamenti ha aggredito la madre che, cadendo a terra, ha riportato un trauma cranico e una ferita alla fronte. È successo ieri pomeriggio a Montesilvano, in provincia di Pescara. Gli agenti della Squadra Volante hanno arrestato un 32enne del posto, già noto alla giustizia, per maltrattamenti in famiglia. © RIPRODUZIONE RISERVATA