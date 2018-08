Aggredisce la compagna vicino alla caserma dei Carabinieri: arrestato in un attimo

Aggredisce la compagna nel corso di una lite nei pressi della caserma dei carabinieri di Tagliacozzo (L'Aquila): protagonista dell'episodio un uomo, A.D.C., di 33 anni, arrestato per lesioni ed atti persecutori dai militari prontamente intervenuti dopo aver sentito le urla della donna, che chiedeva aiuto, provenienti dalla strada. I militari hanno bloccato l'uomo e hanno accompagnato la donna al locale Pronto Soccorso per essere medicata. Al termine delle cure la giovane ha raccontato ai carabinieri la sua tormentata relazione sentimentale in corso da circa un anno, durante la quale aveva già subito altri episodi di violenza, minacce ed ingiurie tanto da crearle un perdurante stato di ansia. Ed era stato proprio il timore di ulteriori aggressioni da parte dell'uomo che l'aveva portata a concordare l'appuntamento con il suo compagno nei pressi della caserma.

Mercoledì 29 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 12:03



© RIPRODUZIONE RISERVATA