Martedì 28 Maggio 2024, 08:03

Sono entrati da una porta di sicurezza, scassinando la serratura, e hanno avuto tutto il tempo per girare negli uffici e mettere a soqquadro le stanze. Quando poi hanno cambiato edificio è andata peggio, hanno fatto partire l’impianto di allarme e la sirena li ha convinti a fuggire rapidamente. Potrebbe non essere stata una persona sola a compiere il furto, nella notte, all’interno degli uffici dell’agenzia delle entrate, nelle due sedi di viale Gabriele d’Annunzio. Che fossero entrati i ladri negli uffici principali, in effetti, lo ha scoperto ieri mattina il personale al rientro al lavoro dopo il fine settimana. Gli uffici erano nella confusione più totale e anche la macchina che distribuisce cibo e bevande era stata forzata e le monete contenute portate via. Immediatamente è stata chiamata la sala operativa della questura: in via d’Annunzio sono arrivate le pattuglie della squadra volante coordinate dal dirigente Pierpaolo Varrasso e i tecnici della polizia scientifica che hanno effettuato sopralluogo e rilievi. Non è stata ancora definita l’entità del furto: i dipendenti hanno dovuto procedere a sistemare gli uffici messi completamente sottosopra. Con certezza, oltre al denaro contenuto, sono stati portati via due pc, ora si sta verificando se siano stati sottratti altri oggetti anche dai cassetti personali. Intanto la polizia ha avviato tutti i controlli sugli impianti di videosorveglianza sia pubblici che privati che sono presenti in zona per cercare anche tracce dei movimenti ripresi nelle ore immediatamente precedenti e successive al furto, anche per verificare quali siano stati i mezzi utilizzati dal o dai ladri sia per arrivare che per allontanarsi. Nei giorni scorsi furti nella notte si erano verificati anche nell’asilo nido di via Benedetto Croce: i ladri avevano recuperato uno scarso bottino ed erano andati completamente a vuoto nell’istituto accanto al Liceo statale Guglielmo Marconi. L’istituto che ospita i bambini è rimasto chiuso per l’intera giornata perché dopo l’incursione si è resa necessaria la sanificazione dei locali a garanzia della salute dei piccoli.

