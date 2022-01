Ciak si gira: l'Aeroporto d'Abruzzo diventa il JFK di New York per il film "Amici per la pelle"

L'Aeroporto d'Abruzzo si trasforma nel JFK di New York per il set cinematografico del film "Amici per la pelle", prodotto dalla Digilife Movie con Rai Cinema, con la regia di Pierluigi Di Lallo e che vede protagonisti Massimo Ghini e Nancy Brilli con Filippo Laganà e la pescarese Alessandra Relmi. Come scrive il giornale online Il Pescara, uno degli accessi sarà riservato alla troupe che così potrà muoversi liberamente. Le riprese saranno effettuate venerdì 21 e sabato 22 gennaio, ma già dal giovedì addetti e tecnici saranno nello scalo aeroportuale di Pescara per l'allestimento del set. La produzione sta cercando delle comparse, basta scrivere a cinecastingscarduffa@gmail.com