PESCARA Festa grande per il maresciallo dell'Aeronautica Francesco Morelli, nato a Spoltore nel 1916, che domani 8 marzo compie ben 104 anni. Morelli, residente con il fratello Franco a Montesilvano, è il socio dell’Associazione Nazionale Arma Aeronautica più anziano d’Italia. Morelli si è arruolato nell'Aeronautica il 26 giugno del 1936 ed è stato impiegato in varie basi nella Seconda guerra mondiale. Per le sue imprese gli vengono conferite una serie di onorificenze. Andato in pensione, il maresciallo Morelli, insieme con i suoi genitori ha inaugurato il primo cinema all'aperto di Pescara chiamato l'Arena dei Pini, allora situato tra viale dei Pini e via Muzi. Poi ha aperto un secondo cinema a Spoltore e quindi a Collecorvino. Gli associati oggi gli faranno un unico abbraccio per l'ambito traguardo. Ultimo aggiornamento: 19:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA