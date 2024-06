Venerdì 7 Giugno 2024, 06:15

Martedì scorso all'aeroporto Alfredo Barbieri di Guidonia, si è tenuta la cerimonia di cambio comando del 202° Gruppo Volo tra il maggiore Antonio Schifano, comandante uscente, e il tenente colonnello Carla Angelucci, nuova comandante. L'evento, presieduto dal Comandante del 60° Stormo, il colonnello Michele Cesario, ha visto la partecipazione di personale militare e numerose autorità civili e militari, il tutto in una suggestiva cornice aeronautica, tra velivoli ed alianti storici e moderni. La teatina Angelucci, prima donna al comando del 202° Gruppo Volo, ha assunto l'incarico con orgoglio. «Il mio primo pensiero - ha detto il tenente colonnello - va ai nostri caduti che sono certa ci guarderanno dal cielo e in questo momento sorridono. Sono sicura - ha affermato la neo comandante - che il personale, unito, saprà affrontare e portare a termine le sfide del futuro». Un pensiero poi è andato alla sua famiglia e agli amici «che hanno voluto presenziare questo importante momento della mia vita militare, un grazie di cuore per il sostegno e l'aiuto incondizionato che mi offrite da sempre. In particolare voglio ringraziare te papà che mi hai insegnato con il tuo esempio e la tua tenacia che non ci sono ostacoli alla propria volontà e alla propria determinazione, anche nelle difficoltà più dure e inaspettate che tu hai affrontato. Voglio ringraziare te mamma, che sei stata fra le prime donne dirigenti in un'epoca ben diversa da quella attuale, mi hai insegnato che la competenza e la professionalità possono vincere qualsiasi pregiudizio».

PLURIDECORATA

Istruttrice ed esaminatrice di volo su elicottero, aeroplano e aliante, il tenente colonnello Carla Angelucci ha il suo attivo più di 2600 ore di volo su aerei, elicotteri e alianti ed è stata insignita di diverse medaglie e onorificenze tra cui quella conferita dal Dipartimento della Air Force degli Stati Uniti d’America: la medaglia di merito Air Force Avhievement Medal per Meritorius Service. Da gennaio a luglio 2019 viene inviata in Iraq prima al Baghdad Diplomatic Support Center e successivamente all’Headquarter della città di Baghdad nell’ambito dell’operazione Prima Partica lavorando all’interno del Coalition Air Advisor and Training Team con il duplice incarico di advisor per le attività alla rotante e responsabile advisor per i corsi di addestramento al personale iracheno La cerimonia si è conclusa con il tradizionale passaggio di consegne in volo, segnato dallo scambio della posizione di "leader" nella formazione di cinque Siai u-208A.

