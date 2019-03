Aereo precipitato, L'Aquila in lutto per la morte della figlia del professor Claudio Chimenti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il mondo accademico e la città dell'Aquila si sono stretti in un abbraccio ideale al professor Claudio Chimenti, docente dell’Ateneo aquilano la cui giovane figlia Virginia è tra le vittime, a soli 26 anni, dell’aereo caduto in Etiopia. La rettrice dell’Ateneo Paola Inverardi ha espresso il cordoglio e la vicinanza di tutto l’Ateneo e anche il sindaco Pierluigi Biondi, a nome della municipalità, ha voluto esprimere la sua vicinanza alla famiglia, a papà Claudio, a mamma Daniela e alla sorella maggiore Claudia. Per Virginia l’Africa era la seconda casa e il suo ultimo Natale, assieme alla famiglia, lo aveva voluto passare li. Il suo sogno era aprire una Onlus tutta sua. Sempre dalla parte degli ultimi e dei bambini. Il suo viaggio era come consulente finanziaria per il World Food Programme dell’Onu ma prima di entrare qui come Budget Ofr aveva collaborato con Alice for Children e con altre Onlus per progetti destinati ai bambini orfani del Kenya. E questa era la meta del suo ultimo viaggio dal quale non è più tornata. Una giovane con tanti sogni di quell’Italia bella che si mette a sevizio degli altri. Per lei era una missione, coltivata sin da bambina quando faceva il capo scout. All’Aquila la notizia di questa giovane vita spezzata ha fatto il giro della città e tutti idealmente si sono stretti attorno alla famiglia del docente universitario, stimato e conosciuto.