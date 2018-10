Mini-jet colpito da un fulmine: atterraggio d'emergenza a Pescara. A bordo c'erano cinque persone

Tragedia in volo sfiorata ieri pomeriggio a Pescara. Un aereo con 5 persone a bordo è stato colpito da un fulmine e il pilota è stato costretto a un atterraggio di emergenza. Il piccolo jet proveniva da Bologna ed era diretto a Bari. Per fortuna, solo tanto spavento. Pilota e copilota, entrambi austriaci, e gli altri tre occupanti sono stati subito ascoltati per i vari accertamenti dalla polizia di frontiera, diretta da Dino Petitti. Hanno spiegato che erano in viaggio d'affari. Sul posto, i vigili del fuoco.



