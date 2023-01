Adescavano clienti su internet per incontri sessuali, poi li rapinavano: arrestata coppia di fidanzati

Coppia di fidanzati di Martinsicuro, in provincia di Teramo, è stata arrestata par aver messo a segno tre rapine tra ottobre e dicembre scorso anno nei confronti di uomini adescati sui social. Ci potrebbero essere altre vittime.

Il modus operandi era sempre lo stesso. La ragazza, molto giovane, adescava clienti su alcune piattaforme internet fissando con loro degli appuntamenti presso la sua abitazione per prestazioni sessuali a pagamento. Ma presso l’appartamento con la ragazza si faceva poi trovare anche il suo fidanzato che dopo aver minacciato e percosso le vittime, gli sottraeva denaro, carte di credito ed altri effetti personali. Le tre rapine accertate sono state perpetrate in data 27 ottobre, 05 e 17 dicembre, ma non si esclude che ci siano analoghi fatti non denunciati.

In tutti e tre i casi le vittime venivano minacciate di ritorsioni in caso avessero denunciato l’accaduto alle forze dell’ordine. I malcapitati, nonostante le minacce ricevute, hanno tuttavia trovato il coraggio di denunciare quanto accaduto ai Carabinieri della Stazione di Corropoli.

Gli investigatori dell’Arma, attraverso l’audizione dei denuncianti che ne hanno descritto la fisionomia e, soprattutto, indicato l’abitazione dove i delitti sono stati consumati, hanno identificato la coppia di presunti rapinatori, un ragazzo ed una ragazza già noti per i loro precedenti.

Sulla base delle indagini dei carabinieri, coordinate e dirette dalla Procura della Repubblica di Teramo, il G.I.P., in il 2 gennaio, ha emesso a carico dei due presunti autori delle rapine un’ordinanza di custodia cautelare in regime di arresti domiciliari.

Ieri mattina i militari della compagnia di Alba Adriatica, hanno quindi catturato gli indagati sottoponendoli alle misure restrittive.