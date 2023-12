Addio all’ex capitano dell'Interamnia Tonino Bruni

Lutto a Teramo: è scomparso un altro grande ex biancorosso dell’Interamnia calcio, Tonino Bruni. Aveva 79 anni e da tempo combatteva contro una grave malattia. Bruni fu un formidabile mediano dell’Interamnia dei miracoli che, nel campionato 1966/67, raggiunse la Serie D dopo una lunga lotta conclusasi all'ultimo respiro del torneo con il Teramo e il Sulmona. Bruni faceva parte dell'Interamnia di Marcello Di Pasquale, con il presidente Carmine Pediconi e il mister Valeriano Ottino. Tonino, proveniente dalle giovanili del Teramo sotto la guida di Costante Bernardini, indossò la maglia dell'Interamnia per nove anni, dal 1958 al 1967, per poi concludere la carriera a Montorio al Vomano. Era il capitano della squadra, un pilastro di sostanza e un leader rispettato e amato dai suoi compagni.

Forniva consigli preziosi e serviva come motivatore sia in campo che fuori. Era stimato anche dagli avversari per la sua correttezza, pur mantenendo un ardore agonistico impeccabile. Tra i suoi compagni di squadra ricordiamo nomi come Palantrani, Marchese, De Angelis, Di Federico, Giordano, De Santis, Boldrini, Valbruni e molti altri. Era davvero un uomo di grande bontà, e a tutti coloro che gli volevano bene ha lasciato in eredità: «La sua amicizia». Sarà sempre nei nostri cuori. Tonino Bruni lascia la moglie Luciana e i figli Emidio e Marco. I funerali si terranno domani presso la chiesa del Sacro Cuore in via Pianella a Teramo.