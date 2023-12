Addio a Franco Romito, icona dell'ospitalità a Rivisondoli

RIVISONDOLI Rivisondoli piange la scomparsa di Franco Romito, proprietario e gestore dell’albergo “Impero”. Una delle prime strutture ricettive, edificate nell’Altopiano delle Cinquemiglia, situato in via della Fonticella, in pieno centro storico.

Custode di tanti aneddoti sull’avvio del turismo in questa vallata visto che il suo hotel è stata frequentato, dagli anni Sessanta in poi, da personalità del mondo del cinema, della cultura, della politica, dello sport e dall’aristocrazia romana e napoletana.

Si è spento all’età di 87 anni, dopo una vita dedicata pienamente al lavoro. Romito era una persona raffinata, discreta, brillante. Era anche insegnante di matematica. Insieme al fratello Emidio, medico veterinario e alle sorelle, ha gestito con professionalità, le esigenze dei numerosi turisti, provenienti da ogni regione d’Italia. In molti lo ricordano per la sua gentilezza ed eleganza nel portamento e nel modo di vestire.

Roberto Donatelli, imprenditore e titolare dell’albergo “Il Gatto Bianco” di Pescocostanzo, lo descrive come un uomo simbolo di un mondo che a quell’epoca sembrava inarrivabile. «Franco Romito è stato un personaggio molto importante per il nostro comprensorio- commenta Donatelli. - Il suo non era una albergo, ma una istituzione. Per moltissimi anni, frequentato da personaggi della nobiltà nera romana e napoletana. La capacità di Romito, professore di matematica, è stata quella di essere sempre all’altezza, nella complessa ospitalità che veniva richiesta. Provo a semplificare con un esempio. Immaginiamo i film di Alberto Sordi e di Vittorio de Sica, girati negli anni e60, dove nelle località turistiche di grido, rappresentavano una serie di personaggi, ai più recenti Cinepanettoni. Ecco, Romito era la parte vera della proprietà dell’albergo di lusso. Non era una recita. I ragazzi della mia generazione, ricordano bene con quanta ammirazione osservavamo quel mondo. Tutto ci sembrava inarrivabile. Franco e Cri Cri, amici inseparabili di avventure amorose, sciavano con il foulard, eleganti nel tennis e a cavallo, con portamento d’altri tempi.

Ciao Franco, uno degli ultimi fautori e principali attori del nostro comprensorio. Insieme a Cri Cri, oggi ti abbiamo salutato con affetto e nei bellissimi ricordi di tempi belli. Grazie per avermi insegnato non solo la matematica, ma soprattutto il bel modo di essere che sei stato. Il bel ricordo rimane per sempre».

Romito, è stato sepolto nel cimitero di Rivisondoli, nella cappella di famiglia.



Sonia Paglia