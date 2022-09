Achille Lauro come D'Annunzio, la star stasera in piazza a Pescara

Fervono gli ultimi cambi di scena sul palco di piazza Salotto a Pescara per accogliere questa sera Achille Lauro, per la quinta giornata del festival dannunziano, organizzato e promosso dalla presidenza del Consiglio regionale. Una kermesse che sta registrando un'alta partecipazione del pubblico, sia per la notte bianca dei musei, che ha registrato una notevole affluenza, che per gli altri appuntamenti di livello artistico e dall'eco extra-regionale.

«La partecipazione del pubblico è strepitosa ha sottolineato il presidente Lorenzo Sospiri - segno che d'Annunzio è definitivamente tornato nella sua Pescara». E per il programma di oggi un altro big della canzone internazionale porta alto il nome di Pescara nel mondo. Dal sound energetico di Mario Biondi, si passa questa sera al gusto più eccentrico e camaleontico di Achille Lauro che trova nell'estetismo dannunziano affinità stilistiche. Dai successi dell'Eurovison alle più prestigiose piazze d'Italia il noto cantante pugliese sarà in città, come ventiduesima tappa del suo tour estivo, per uno show che ripropone tutta la musica prodotta dai suoi esordi ad oggi.

Ma a dare il via agli appuntamenti odierni è il convegno atteso alle 11 nella sala Tosti dell'Aurum dedicato alla grafologia dal titolo La vita come opera d'arte Gli uomini di d'Annunzio: Antongini, Barrés e Maroni fra storia, letteratura e grafologia. Nel pomeriggio alle 18 la sala Europa, sempre all'Aurum, ospita invece Gotico dannunziano. Lo strano caso della Fiaccola sotto il Moggio con la narra-drammatizzazione di Luciana Pasquini, docente dell'UdA, con Laura Crivellone accompagnata dalla musica di Sandro Gagliardi e Mauro Cesarone. Alle 19 si torna nella sala Tosti per la presentazione del Libro I motti di Gabriele d'Annunzio con la professoressa Patrizia Paradisi e Giordano Bruno Guerri. Alle 21.30 riflettori su Achille Lauro. Per domani ancora tanta qualità artistica con il doppio appuntamento musicale de I solisti aquilani al piazzale Michelucci e il concerto di Vandelli canta Battisti. Ingresso gratuito.