Ultimo aggiornamento: 11:32

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ha accusato un malore e ha fatto in tempo a chiamare con il suo telefonino i soccorsi, descrivendo la zona dove si trovava, ma quando sono arrivati i sanitari del 118 con l'elisoccorso e una ambulanza, l'escursionista è stato trovato senza vita. E' accaduto questa mattina dopo le 8.30 nei pressi del «sentiero delle signore» sul Monte Morrone, quindi nella zona di Passo San Leonardo vicina a Pacentro (L'Aquila), poco dopo il confine con i territori comunali di Caramanico Terme (Pescara) e Sant'Eufemia a Mariella (Pescara) dove l'uomo era andato a fare una passeggiata. L'intervento di soccorso è stato eseguito dal 118 della Asl di Pescara ed è stata mobilitata un'ambulanza con equipaggio della Life di Caramanico Terme insieme, come detto, all'eliambulanza. Dell'accaduto sono stati informati i carabinieri che stanno accertando i fatti. Al momento non si conoscono le generalità dell'escursionista: avrebbe sui 70 anni ma non aveva documenti addosso.