Accoltellato alle gambe mentre danneggia l'auto della ex moglie

Momenti concitati ieri sera a Cappelle dei Marsi (L'Aquila) per un accoltellamento. In berve i fatti: lui cinquantun anni si accosta alla vettura della sua ex moglie e, con un coltello da cucina, comincia a tagliare le gomme. Ma l’intento dell’uomo ha vita breve dal momento che il figlio della coppia assieme a un amico (ventidue e ventisei anni l’età dei due) si accorgono di quanto stava accadendo sotto casa e aggrediscono l’uomo. Fatto sta che il 51enne lascia cadere il coltello a terra vistosi scoperto. A quel punto uno dei due ragazzi afferra il coltello caduto a terra e colpisce l’uomo con due fendenti alle gambe. Mentre il cinquantunenne viene trasportato all’ospedale i due vengono identificati dai carabinieri e denunciati. Tre sono le denunce: la prima a danno dell’uomo per danneggiamenti e le altre due nei confronti dei ragazzi che molto probabilmente dovranno rispondere anche di concorso. Ma i termini di tutta la vicenda saranno definiti sono nella giornata di oggi quando le condizioni del ferito saranno chiarite dai medici del pronto soccorso e dunque saranno soppesate le responsabilità dei due ragazzi. Potrebbe anche darsi che a uno solo di essi saranno contestati precisi addebiti.