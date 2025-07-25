Abusi su tre nipoti, diciotto anni al nonno. I genitori in lacrime

Roma Weekend - Newsletter Gli eventi del fine settimana, ogni giovedì Iscriviti e ricevi le notizie via email

IL CASO

È stato condannato a 18 anni di reclusione il nonno accusato di violenza sessuale su tre nipoti, tutti minorenni, ovvero due sorelle e un cugino. La sentenza è del Tribunale, presidente Guido Campli, giudici a latere Enrico Colagreco e Morena Susi, il pm Marika Ponziani aveva chiesto 12 anni. L’uomo, 61anni, difeso dagli avvocati Cristiano Sicari e a Barbara Rapino, è stato interdetto in perpetuo dai pubblici uffici e condannato a risarcire i danni alle parti civili in separata sede, nel frattempo dovrà versare ad ognuna una provvisionale di 20.000 euro.

IL DOLORE

L’imputato, presente in mattinata, e che per questa vicenda è agli arresti domiciliari, era andato via quando i giudici sono entrati in camera di consiglio, in aula c’erano genitori e familiari delle vittime, che hanno accolto in lacrime, abbracciandosi, il verdetto. Soddisfatti gli avvocati di parte civile, Gabriele Torello che assiste il ragazzino e la madre. E gli avvocati Danila Solinas che con Marco Femminella assiste le due ragazzine: «È la prima volta - ha commentato a caldo Solinas - che una sentenza mi commuove». Il Pm nella requisitoria ha definito, per quanto doloroso, lineare, coerente e privo di sbavature il racconto delle vittime. L’uomo, secondo l’accusa, avrebbe costretto ripetutamente una nipote di 11 anni a subire atti sessuali approfittando del fatto che la ragazzina stava dormendo. Nel secondo fatto che gli viene imputato, minacciandola di morte anche puntandole contro un coltellino, avrebbe compiuto atti sessuali anche una seconda volta, a distanza di circa un anno, sulla stessa vittima. E ancora: avrebbe costretto ripetutamente una nipote di 12 anni a subire atti sessuali, anche in questo caso approfittando del fatto che la ragazzina stava dormendo. Altra vittima è un nipote, che all’epoca dei fatti aveva 12 anni, che l’uomo avrebbe costretto a subire atti sessuali mentre dormiva. In tutti e tre i casi è stata contestata l’aggravante dell’abuso di relazioni domestiche legate alle frequenti, lunghe permanenze delle vittime nell’abitazione del nonno oggi imputato. A denunciarlo erano stati i genitori delle due ragazze, e la madre del ragazzo.

LA DENUNCIA

Uno degli episodi risale a gennaio del 2024, quando una delle ragazzine viene presa con sé dal nonno con la scusa di volerle regalare un cagnolino e la porta a fare un giro in auto, riaccompagnandola a casa verso le 21. L’uomo si presenta con il volto coperto di graffi e lascia la nipote dai genitori, senza dire una parola, quindi va via. Poco dopo la ragazzina scoppia in lacrime e racconta che il nonno dopo un prolungato giro in macchina per una strada lunga e buia, si ferma in un luogo isolato minacciando che l’avrebbe lasciata in quel posto se non avesse acconsentito a farsi baciare a toccare. L’uomo l’avrebbe toccata, poi l’ha minacciata con il coltello di non raccontare a nessuno ciò che era accaduto altrimenti avrebbe passato i guai. «Sono contento che la legge esiste e ha fatto giustizia, dovremo sempre andare avanti con le nostre bambine, perché è un dolore che non finisce, dovremo essere ancora più uniti come famiglia, sempre» - ha detto il padre delle ragazzine, piangendo a fine udienza. «So che giustizia è stata fatta - ha detto in lacrime la madre - e speriamo che le mie figlie si rimettano al più presto possibile, anche se sarà difficile, non è una passeggiata».