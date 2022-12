Abusi sessuali su una bimba di 5 anni, assolti madre ed ex compagno

Mamma ed ex compagno assolti dall'accusa di abusi sessuali su una bimba di cinque anni, ad Avezzano. La sentenza di assoluzione è stata emessa dalla Corte d'Appello dell'Aquila (presidente Carla De Matteis, consiglieri Tascone e D'Arcangelo) annullando la condanna di primo grado emessa nel 2016 dal tribunale di Avezzano in composizione collegiale. Ai due, oltre alla condanna di sei anni di reclusione, vennero anche inflitte una serie di pene accessorie come la perdita della responsabilità genitoriale; interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente a tutela, curatela e amministrazione di sostegno; perdita del diritto agli alimenti e l'esclusione dalla successione delle persona offesa; interdizione perpetua dai pubblici uffici e da qualunque incarico in scuole, uffici o servizi in strutture pubbliche o private frequentate prevalentemente da minori.

Ai due venne anche inflitta la misura di sicurezza di divieto di avvicinamento a luoghi frequentati abitualmente da minori e di svolgere lavori che prevedevano un contatto abituale con minori, nonché l'obbligo di tenere informati gli organi di polizia su residenze e spostamenti. La madre della vittima e il suo ex compagno, assistiti dall'avvocato Marco Trani, del foro di Avezzano, sono stati assolti perché il fatto non sussiste.