PESCARA - Il presidente della Regione, Marco Marsilio, sta per firmare un'ordinanza per istituire la zona rossa nelle province di Pescara e Chieti, a partire da domenica.

La decisione è arrivata a seguito della riunione del Comitato tecnico scientifico locale che si è tenuta ieri sera e che ha preso in esame la difficile situazione legata all'aumento dei contagi da coronavirus in questi territori, anche a causa dell'alta incidenza della variante inglese, stimata in un caso su due.

Possibile anche la didattica a distanza per l'Università di Chieti-Pescara.

Nel pomeriggio si terrà la riunione della Cabina di regia nazionale che quasi certamente decreterà il passaggio dell'intera regione, da domenica o lunedì, dalla fascia gialla a quella arancione. Salterebbe, così, l'apertura della stagione invernale prevista per lunedì stesso. Fonti regionali confermano che, seppur per poco, i dati della province di Teramo e L'Aquila sono da fascia arancione.

Secondo il report nazionale l'Abruzzo è una tra le cinque regioni considerate "ad alto rischio di progressione da moderato ad alto".

IL REPORT

Sono 5 le regioni con l'Rt a 1,2 con Bolzano a 1,25. Nove le regioni/PA con indice di trasmissibilità sopra 1 ma sono 7 (Abruzzo, Liguria, PA Bolzano, PA Trento, Puglia, Toscana, Umbria) quelle che hanno un Rt puntuale maggiore di 1 anche nel limite inferiore compatibile con uno scenario di tipo 2, in aumento rispetto alla settimana precedente.

Ecco il quadro regione per regione degli Rt puntuali come indicato nell'ultimo monitoraggio (rapporto n.39) Iss-ministero della Salute (dati al 10 febbraio 2021 relativi alla settimana 1-7 febbraio 2021).

Abruzzo 1.22

Basilicata 1.2

Calabria 0.81

Campania 0.8

Emilia Romagna 0.94

Friuli Venezia Giulia 0.98

Lazio 0.96

Liguria 1.08

Lombardia 0.97

Marche 0.94

Molise 1.09

Piemonte 0.93

PA Bolzano 1.25

PA Trento 1.2

Puglia 1.05

Sardegna 0.87

Sicilia 0.66

Toscana 1.1

Umbria 1.2

Valle d'Aosta 0.77

Veneto 0.71

(notizia in aggiornamento)

Ultimo aggiornamento: 15:07

© RIPRODUZIONE RISERVATA