30 Aprile 2021

Nuovo record della quota vaccini giornaliera in Abruzzo che ha consentito di rispettare il traguardo di 11 mila dosi fissato dal commissario straordinario, il generale Francesco Paolo Figliuolo. Quella di ieri, sul fronte della lotta al coronavirus, è stata una giornata molto positiva.

Sul fronte dell’andamento ieri si è tenuta in anticipo di un giorno la consueta riunione dell’unità di crisi regionale, al termine della quale si è deciso di lasciare in zona rossa solo due comuni dell’Aquilano: si tratta di San Pio delle Camere e di Barisciano. Per tutti gli altri il ritorno in zona gialla è stato anticipato già alla scorsa mezzanotte. Oggi la Cabina di regia nazionale, invece, prenderà atto dell’ulteriore discesa dell’indice del contagio Rt, arrivato a 0.78 e, molto probabilmente, di un rischio complessivo che resterà basso. Questo garantirà la prosecuzione della zona gialla anche per la prossima settimana. «La situazione sta migliorando, siamo molto contenti – ha detto Marsilio - Gli unici piccoli focolai che stiamo tenendo sotto controllo li troviamo a Palena e Lettopalena dove ci sono situazioni scolastiche, per il resto abbiamo verificato che ci sono solo due comuni nei quali si rende necessario prorogare le misure da zona rossa».

L’altro traguardo importante è il raggiungimento della quota 11 mila per quanto riguarda le somministrazioni giornaliere. Un obiettivo che era stato fissato dal commissario straordinario all’emergenza, il generale Francesco Paolo Figliuolo, che è stato addirittura superato: come ha riferito lo stesso Marsilio, ieri sera il dato intorno alle 20 era già a 11.300 con alcuni centri vaccinali ancora da calcolare. «L’Abruzzo ha fatto la sua parte – ha detto Marsilio – e ha contribuito anche con un piccolo margine positivo al raggiungimento della soglia importante fissata a livello nazionale, quella delle 500 mila somministrazioni: è la dimostrazione che la macchina funziona e che più vaccini ci danno e più riusciamo a farne».