16 Maggio 2021

di Stefano Dascoli

(Lettura 2 minuti)







La campagna vaccinale in Abruzzo continua a far registrare numeri importanti. Tra questi c’è anche l’utilizzo delle dosi di AstraZeneca. Fino alla fornitura extra fatta pervenire dal commissario all’emergenza, il generale Francesco Paolo Figliuolo (35 mila dosi circa arrivate in più rispetto al previsto per garantire i richiami a personale scolastico e forze dell’ordine), infatti, l’Abruzzo aveva raggiunto una percentuale di utilizzo del 90 per cento rispetto alle disponibilità, superiore rispetto alla media italiana, di poco superiore all’80 per cento. Questo, ovviamente, deriva soprattutto dai buoni risultati degli “Open day”, le giornate aperte dedicate che hanno permesso di ottimizzare ulteriormente le scorte. Fattore che potrebbe aver convinto Figliuolo a rispondere positivamente alla richiesta di forniture extra arrivata dall’assessore alla Salute, Nicoletta Verì.

Poi, ovviamente, dopo l’arrivo delle 35 mila dosi extra i numeri sono cambiati e, a ieri sera, la percentuale di utilizzo è scesa al 72 per cento, ma è destinata rapidamente a crescere. Anche per gli altri farmaci a disposizione le percentuali di utilizzo sono buone: 46% per Johnson&Johnson (43 in Italia), 87 per Moderna (84), 94 per Pfizer (93). A ieri su 690.110 dosi fornite, in Abruzzo ne erano state somministrate 598.371. L’incremento più consistente nelle ultime ore è stato quello per i soggetti fragili, arrivati ormai a 192.382 dosi somministrate. Gli over 80 sono a 146.487.

Nella giornata di domani sarà aperta ufficialmente la prenotazione per gli over 40: al momento si tratta solo della possibilità di registrarsi al portale gestito dalle Poste per ottenere la data dell’appuntamento. Sarà interessante capire quale sarà il periodo dedicato. In ogni caso a giorni, entro il 20, si cominceranno a vaccinare gli ultra 50enni e si completeranno le altre categorie. I team mobili della Difesa, organizzati da Esercito e carabinieri, continueranno a recarsi nei comuni montani più difficilmente raggiungibili per le somministrazioni a tappeto. Questo è il piano di qui a qualche giorno