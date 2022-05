Over 50 non vaccinati, in arrivo in Abruzzo 90mila multe

Sono 90 mila in tutt'Abruzzo le sanzioni che potranno essere comminate agli over 50 che, alla data del primo febbraio, non hanno assolto al compito della vaccinazione nei termini previsti dalla legge. Sono più precisamente aperture di procedimenti di infrazione, spedite dall'Agenzia delle Entrate (poi trattate dalla Asl), che potranno dar luogo ad altrettante multe di 100 euro una tantum. Ma molte di esse risultano essere imprecise e non corrispondenti, tanto che al Siesp di Casalena si stanno accalcando cittadini irritati perché già vaccinati, esentati o immunizzati, ma per un motivo o l'altro ancora non risultano tali, vuoi per un problema digitale al ministero della salute, vuoi per le difficoltà di far interfacciare le diverse piattaforme stratificatesi nel tempo. E protestano in tanti: alla Asl si presentano a decine e decine al giorno.



«Le cartelle partono dall'input del Ministero della salute precisa il primario del Siesp di Teramo, Antonio Santone e tramite l'Agenzia delle Entrate arrivano ai cittadini. Col nostro ufficio stiamo vagliando le situazioni, stiamo verificando la documentazione esibita dal cittadino se ha ottemperato al dovere sanitario o meno, fornendo poi una risposta a tutti gli interessati. Stiamo evadendo numerose documentazioni al giorno con uno sforzo organizzativo non indifferente».

Tutto viene sbrigato con rapidità dai 4 addetti di Casalena che lavorano a ritmi serrati, questo perché il cittadino ha soli dieci giorni di tempo (fa fede la data del protocollo della pratica al Sisp) per chiarire la propria posizione e per conoscere insomma se si rientra nel regime sanzionatorio o no.



«Per il momento precisa Marina Danese, medico Siesp nessuno deve versare alcunché: questa è una prassi che prevede il pagamento della sanzione a fine mese. Al 19 aprile scorso erano arrivate 2.500 lettere di comunicazioni dell'Agenzia delle Entrate in Abruzzo (900 a Teramo, di cui 400 già lavorate ed evase) ma si stima che alla fine ne saranno 90 mila in regione, di cui 15-18 mila a Teramo». Non si ancora ancora quante di queste si trasformeranno in sanzioni. «Per evitare le multe riprende Danese - i cittadini, dopo la notifica, devono presentare alla Asl entro 10 giorni, oltre che le certificazioni della vaccinazione avvenuta, eventuali esenzioni in possesso, oppure il differimento della vaccinazione stessa, o l'assoluta ed oggettiva impossibilità a farla».