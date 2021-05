L'Abruzzo ha deciso: vaccinazioni anche nelle farmacie

In Abruzzo buone notizie arrivano dalla campagna vaccinale: i maturandi hanno risposto molto bene (il governatore Marsilio ha detto che già nella mattinata di ieri più della metà dei circa 11 mila aventi diritto si era prenotata, a mezzanotte si è chiusa la piattaforma) ed è pronto il via libera anche per la somministrazione nelle farmacie.

«Sono molto soddisfatto della risposta degli studenti - ha commentato Marsilio - E’ dal mese di marzo che tento di convincere anche i piani alti del fatto che si sarebbe potuto e dovuto vaccinare anche chi va a scuola, in particolare all’ultimo anno delle Superiori». Marsilio ha detto anche che l’Abruzzo è pronto, dal 3 giugno se sarà così stabilito, ad aprire la vaccinazione a tutti, senza distinzioni di fasce d’età: «Siamo in condizione di raccogliere anche questa sfida». Infine è pronta la delibera per iniziare la vaccinazione nelle farmacie: il varo è previsto per lunedì

© RIPRODUZIONE RISERVATA