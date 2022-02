I giocatori della Seico Service Ortona volley ma anche le ragazze del TikiTaka calcio a 5 di Francavilla al Mare, come tante altre squadre italiane, hanno voluto posare per uno scatto in solidarietà con il popolo ucraino e la condanna ferma alla guerra sferrata dalla Russia di Putin. Ieri sui campi i giocatori e le giocatrici hanno chiesto la pace dopo una domenica di battaglia in Ucraina.