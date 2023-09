L'Abruzzo tifa per Ezio Liberatore, cantautore in gara ad Amici

La musica nel sangue da quando era bambino, i lunghi anni di studio del canto e del pianoforte, lunedì finalmente l’apertura della sliding door verso il sogno. Ezio Liberatore, artista di origine sulmonese e pescarese di adozione, è da due giorni un concorrente di Amici. Nel corso della popolare trasmissione di Mediaset, il cantautore ventenne si è aggiudicato l’ultima maglia per sedere dietro uno dei 20 banchi degli aspiranti al successo.

Davanti a Maria De Filippi ed ai professori Rudy Zerby. Lorella Cuccarini e Anna Pettinelli, Ezio ha intonato “All of me” di John Legend accompagnandosi al piano. La delicatezza della voce, l’originalità del timbro, l’immediatezza espressiva hanno conquistato la conduttrice radiofonica che ha chiesto al candidato di proporre anche un brano di sua composizione, subito sono partite le note di “Come quando fuori piove” e, senza esitazioni, la Pettinelli ha invitato il giovane interprete ad indossare l’ambita t-shirt del programma.

Liberatore si è trasferito nelle casette dei protagonisti di “Amici” dove si prepara alle apparizioni televisive nella striscia pomeridiana ed alla diretta della domenica alle 14 su Canale 5. Il cantautore ha lavorato testardamente a questo obiettivo, studiando e sostenendo innumerevoli provini per tutta l’estate.

All’appuntamento decisivo di due giorni fa, ha portato il brano di John Legend imparato dal padre, suo primo sostenitore, che da maggio 2022 è il suo angelo custode perché una malattia lo ha portato via a 58 anni.

Gianluca Liberatore era vice questore a Pescara, dj e cantante per hobby. Al figlio aveva trasmesso la passione per il pentagramma, fin da quando il suo bimbo aveva tre anni. Insieme cantavano e sperimentavano ogni giorno, poi Ezio è rimasto da solo a suonare quel pianoforte.

Adesso la sua prima fan è mamma Clementina, avvocato e giudice di pace che sul mondo dello spettacolo nutriva qualche riserva, soprattutto per via della timidezza e la semplicità del suo ragazzo ma ora scommette tutto su di lui e sa già che non perderà una puntata del talent show. Ci credono anche i follower su Instagram, che da 4 mila sono raddoppiati in 24 ore. Ezio rimane ancorato alla realtà: anche se ha già pubblicato tre singoli con l’etichetta pescarese Step Musique e ed il cantautorato è il suo sogno di vita, lui continua a lavorare al piano B, quello di diventare un ingegnere biomedico. È iscritto al secondo anno della facoltà della d’Annunzio a Pescara ed è perfettamente in regola con gli esami.