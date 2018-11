Abruzzo, il terrorista dell'Isis: «Pronto alla guerra santa»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Arriverà il momento in cui andrò a fare la guerra insieme a loro». E ancora: «Sì, io mi auguro di andare lì ma ancora non è arrivato il momento». Issam Elsaved Abouelamavem Shalabi 22enne egiziano, quando si trovava a Colonnella (Teramo) aveva un chiodo fisso: già in organico allo Stato Islamico, era intenzionato di andare a combattere per Daesh (acronimo arabo equivalente del termine Isis). Ma gli agenti della Digos dell’Aquila (diretti da Antonio Bocelli) su disposizione del pm David Mancini della Dda aquilana (con l’importante contributo del procuratore capo della Dda abruzzese, Michele Renzo) lo hanno bloccato per tempo a Milano dove ieri è stato arrestato dai Nocs.Gli agenti dell’Aquila, in collaborazione con i colleghi dell’Ucigos, grazie all’input dei Servizi segreti hanno tenuto sotto stretta osservazione 24 ore su 24, il giovane egiziano durante il periodo in cui svolgeva attività di addetto alle pulizie all’interno del Mc Donald’S per conto di una società esterna al fast food. Pedinamenti che hanno consentito di verificare come il giovane trascorreva tutto il tempo tra lavoro, casa e preghiera nella moschea di Alba Adriatica ad ascoltare file audio, molti dei quali con il logo della famosa rivista dell’ Isis Dabiq. Audio ascoltati di continuo da Shalabi, in una sorta di costante brain washing, contenenti inni jihadisti e sermoni di Iman radicali, propugnatori di odio nei confronti del mondo occidentale e sostenitori del principio di atti di martirio in nome di Allah e della necessità di combattere l’occidente anche con attentati nei confronti di popolazione civile.Un giovane ben radicato all’interno dell’ Isis, Shalabi, con ruolo verticistico tanto che gli investigatori hanno rinvenuto un resoconto delle azioni terroristiche a danni di cristiani, prigionieri catturati e un vero e proprio bando per il reclutamento di altri soggetti pronti al martirio. Il giovane si è poi trasferito in altre località (Cuneo, Piacenza ed infine Milano) portandosi dietro oltre all’ombra della Dda dell’Aquila, i reparti specializzati della Polizia postale e dell’Antiterrorismo che hanno aiutato gli agenti della Digos e Ucigos a stringere il cerchio sul 23enne arrestato con l’accusa di associazione con finalità di terrorismo internazionale e istigazione e apologia del terrorismo.Nell’ambito della stessa attività sono stati denunciati in stato di libertà in quanto indagati per il reato di terrorismo internazionale anche altri due connazionali di cui I.O.M.A., 21 anni, residente a Colonnella in via Rio Moro, sul quale pende dal Ministero dell’Interno il provvedimento di espulsione. Lo stesso Shalabi, infatti, in una conversazione, fa riferimento alla possibilità di compiere azioni violente per colpire l’occidente e diffondere la Sharia. Shalabi: «Se hai intenzione di fare una operazione jihadista (intesa come operazione volta a sacrificare la propria vita in nome di Allah, ndt), puoi chiederlo e stare anche un anno in attesa, potrebbero anche non chiamarti. Io conosco persone che hanno fatto domanda». «Questa notizia induce ad una serie di riflessioni: l’Abruzzo – ha detto il candidato governatore - Fabrizio Di Stefano - non è più un’isola felice. Efferate violenze commesse in passato come quelle avvenute in una villa di Lanciano, tentativi di infiltrazione della malavita organizzata in più settori, ed oggi anche presenze preoccupanti come questo terrorista, mi inducono a ritenere che la sicurezza è diventato un problema primario per la nostra Regione».