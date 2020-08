© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Bloccati, senza acqua né cibo, con i bambini che dicevano soloe miache ha iniziato a sentirsi male, aveva la tachicardia, stava per svenire, non sapevo più cosa fare. Fortuna il climatizzatore che le ha dato un po’ di sollievo». A raccontare le cinque ore di inferno sulla lingua d’asfalto bollente dell’A14, da Pescara fino a Teramo, è, 39anni, liutaio di, in vacanza in, provincia di«Due settimane bellissime a casa dei suoceri, veniamo ogni anno» racconta Gabrieli. Un soggiorno davanti alla fornacella ae serate con i parenti abruzzesi. Sabato mattina Rubino Gabrieli, con la mogliei quattro figli di 2, 6, 11, e 14 anni, un quinto in arrivo, sono pariti per l’e sono rimasta bloccati sull’A14 a causa del, che voleva gettarsi dal ponte Cerrano. Sono stati gli automobilisti, che l’hanno visto arrampicato sul parapetto, a chiamare i soccorsi. L’autostrada è stata bloccata e la famiglia, come altre centinaia di persone, è rimasta intrappolata, sotto il sole cocente, picco massimo sabato 35 gradi, temperatura percepita oltre 40.ho visto persone uscire alla auto barcollanti alla ricerca di un po’ d’ombra, anziani disidratati,mia moglie molto provata enessuno. Passavano i carri attrezzi, le auto della polizia che ci dicevano di fare spazio ma nelle nostre sorti non si è interessato nessuno. Siamo stati abbandonati sotto il sole fino alle 15, una cosa incredibile» racconta il liutaio.Il ragazzo è stato salvato appena in tempo alla Polizia dopo un intervento durato dalle 9,15 alle 13,15. Intanto lae per smaltire tutto quel traffico incolonnato sotto il sole d’agosto c’è voluto fino alle 16. «Prima di poterci rifocillare abbiamo dovuto passare diversi autogrill perché erano tutti strapieni - racconta Gabrieli - e». La famiglia ha posato per un selfie, sorrisi tirati. «Sono anni che veniamo in Abruzzo ed è la prima volta che ci succede una cosa del genere» dice tra rabbia e incredulità Gabrieli che nei suoi spostamenti porta sempre i suoi violini e ha tra i suoi clienti la violinistache a Cremona ha suonato sul tetto dell'ospedale durante l'emergenza Covid-19, e il jazzista gipsy. La famiglia Gabrieli è arrivata a casa, in Alto Adige, all’una e 15 di notte, era partita alle 9,40. Quasi 13 ore di viaggio da dimenticare.