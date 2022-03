Sulmona, coppia inventa un profumo per cani all'aroma di confetto

Non è, dice l’ideatore, solo un prodotto per cani da salotto, quelli "con la puzza sotto al naso", anche perché l’idea è quella, al contrario, di eliminarla la puzza per coprirla o neutralizzarla con gli aromi del confetto. Certo è che i fanatici dei “figli”, più che amici, a quattro zampe, hanno fatto già spazio nel guardaroba tra cappottini, pettorine e guinzagli chic. Dopo i distillati e i liquori, dopo le essenze per uomini e donne venduti nelle migliori boutique italiane del profumo, dopo i fiori e i bouquet, arriva da Sulmona, così, anche il profumo al confetto per cani.

Si chiama “Doggalo” e farà il suo esordio sul mercato il 21 marzo prossimo: una data scelta non a caso, con l’inizio della primavera, per un prodotto dalla "profumazione dolce di mandorla amara e confetto – spiegano Massimiliano Ventresca e Veronica Orsini che lo hanno inventato -. Un odore misto tra limone, gelsomino, mandorle e confetto. Ma anche cocco e vaniglia, ambra, sandalo, muschio, confetti e vaniglia".

L’idea ai due, che nella vita sono una coppia, gli è venuta durante il lockdown, quando Massimiliano Ventresca, che fa il tolettatore a domicilio con tanto di furgone-bottega, era fermo in casa come tutti i cosiddetti “non essenziali”. Ha trovato un laboratorio specializzato, studiato il profumo, testato sugli animali: "Doggalo rappresenta una linfa per il pelo del cane, che idrata e protegge dai danni del sole e dello smog – spiega -. Viene prodotto in un laboratorio specifico di profumeria. Il prezzo è ancora da definire. Va applicato sulla schiena dell’animale, a una distanza di circa 20 centimetri e la profumazione permane per diversi giorni".