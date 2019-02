Regionali Abruzzo: domenica si vota, corsa a quattro

Ultimo aggiornamento: 16:34

L'AQUILA - Domenica l'Abruzzo torna alle urne per eleggere il governatore che succederà a Luciano D'Alfonso (Pd), dimessosi per approdare in Senato nel mese di agosto, e il nuovo consiglio regionale. Si voterà dalle 7 alle 23: urne aperte per 1.211.204 elettori, di cui 591.635 di sesso maschile e 619.569 di sesso femminile, distribuiti sulle 1.633 sezioni istituite nei 305 comuni del territorio. Voteranno per la prima volta, al compimento del diciottesimo anno di età, circa 11.730 elettori.LA SFIDA - In lizza quattro candidati presidente: l'ex vicepresidente del Csm, Giovanni Legnini, sostenuto da otto liste, per il centrosinistra, il consigliere regionale uscente Sara Marcozzi per il M5S, Stefano Flajani per Casapound e il senatore di Fratelli d'Italia Marco Marsilio, romano di origini abruzzesi, appoggiato da cinque liste, per il centrodestra.Marco Marsilio, romano con genitori abruzzesi, è stato scelto sul tavolo nazionale del centrodestra come espressione di Fratelli d'Italia. Senatore, ha annunciato le sue dimissioni da palazzo Madama e ha ufficializzato che resterà in Abruzzo anche se non dovesse vincere. E' sostenuto dalla Lega, da Forza Italia, dalla civica Azione Politica e da una lista centrista Udc-Dc-Idea. Massiccia la presenza dei big nazionali in suo appoggio durante la campagna elettorale: da Salvini alla Meloni, passando per il ritorno in regione di Berlusconi a distanza di quasi nove anni dall'ultima volta, dopo l'emergenza post sisma.Giovanni Legnini, terminato il suo mandato come vice presidente del Csm, ha messo in piedi una coalizione di centrosinistra, ma allargata a molte componenti civiche e anche a qualche espressione del centrodestra. E' stato già parlamentare e anche sottosegretario all'Economia nel governo Renzi. Ha avuto anche la delega alla ricostruzione.E' sostenuto da otto liste: oltre al Pd, ci sono Legnini Presidente, Abruzzo in Comune, Centristi e popolari, Abruzzo Insieme, +Abruzzo (declinazione territoriale di +Europa), Avanti Abruzzo, Progressisti.Sara Marcozzi, avvocato di Chieti, è la candidata del Movimento Cinque Stelle. E' consigliere regionale uscente. Per lei, in campagna elettorale, sono arrivati in Abruzzo i big del partito: più volte Luigi Di Maio, ma anche Alessandro Di Battista e una folta schiera di ministri.Stefano Flajani, avvocato di Alba Adriatica, è invece il candidato espressione di Casapound.