Natale, regali bidone sul web: ecco come sfuggire ai truffatori

Ultimo aggiornamento: 11:29

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Mancano ormai pochissimi giorni al Natale e, come sempre, è corsa sfrenata ai regali anche in Abruzzo. C'è che preferisce il classico shopping per i negozi o per i centri commerciali, chi invece per motivi di comodità o lavoro fare acquisti on line. Ma soprattutto quando si tratta della rete, complice anche la ricerca di offerte convenienti e i tempi ormai ristrettissimi, le truffe sono dietro l'angolo. Per questo motivo la Polizia Postale è scesa in campo con un opuscolo che offre alcuni utili consigli e pratici suggerimenti per muoversi tra i negozi online. Il vademecum sarà disponibile sul sito della Polizia, sul portale del Commissariato polizia postale on line e sulle relative pagine facebook e twitter.«E’ molto importante – spiega Elisabetta Narciso, dirigente del compartimento polizia postale e delle comunicazioni di Pescara – che la gente sia informata e sappia come comportarsi. Purtroppo quello delle truffe on line è un fenomeno in aumento, dilagante. E’ direttamente proporzionale alle opportunità che offre la rete. Per questo come polizia postale cerchiamo di tenere i riflettori accesi sul problema. Un ottimo lavoro stiamo portando avanti con la procura di Pescara, con cui c’è una forte sinergia. Ma devo anche dire che tanto ci stanno aiutando i cittadini. Nell'ultimo periodo, sono molte le persone che ci contattano via email o per telefono per segnalarci tentativi di truffa o comunque situazioni strane. Questa collaborazione è fondamentale».Nel 2018, le denunce presentate alla polizia postale di Pescara erano state quasi 11 mila e 15 gli arresti nell'ambito del contrasto ai reati finanziari, proprio come le truffe online. Dati, più o meno, simili nel 2019. Considerando la rilevanza del fenomeno, che nel periodo delle feste si acutizza, complice anche la ricerca di offerte a bassissimo costo sia per la corsa ai regali sia per le case vacanza, si è deciso quindi di redigere una vera e propria guida sicura agli acquisti on line. Il primo suggerimento resta quello di dotarsi un buon antivirus aggiornato. Dare, inoltre, la preferenza a siti certificati o ufficiali; leggere sempre i commenti e i feedback di altri acquirenti; utilizzare soprattutto carte di credito ricaricabili; fare attenzione a certe mail o certi sms in cui si chiede di cliccare su un link. Spesso infatti si tratta di pagine web trappola. Ed ancora preferire siti certificati o negozi online di grande catene già noti perché, oltre ad offrire sicurezza in termini di pagamento, sono affidabili anche per l'assistenza e la garanzia sul prodotto acquistato e sulla spedizione.