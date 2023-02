L'Aquila, le baby gang colpiscono ancora: ragazzo aggredito e picchiato al terminal dei bus

Picchiato da persone al momento rimaste sconosciute e costretto a fare ricorso alle cure del Pronto soccorso. Teatro dell'ennesima aggressione il terminal bus di Collemaggio, all'Aquila. A farne le spese un ragazzo che per motivi che sono ancora in corso di accertamento sarebbe stato malmenato da sconosciuti. A dare l'allarme un autista di un pullman dell'Ama che ha richiesto l'intervento delle forze dell'ordine.

Il giovane aggredito è stato accompagnato al Pronto soccorso per le cure del caso. Lo stesso non ha riportato ferite gravi. Proprio l'altro ieri sul Messaggero si dava notizia della convalida di un arresto di un 23enne egiziano, accusato di aver tentato una rapina, armato di coltello sotto i Quattro Cantoni ai danni di un coetaneo di nazionalità tunisina. Interrogatorio dal quale sarebbe saltato fuori come in realtà non si sia trattato di una rapina bensì di una sorta di regolamento di conti tra bande rivali molto probabilmente in lotta per il predominio sullo spaccio di sostanze stupefacenti in centro storico. Non è un caso che oltre a due coltelli i carabinieri a seguito della rapina aveva recuperato anche una piccola quantità di droga, abbandonata dal gruppo di egiziani poi arrestato.