Nasce l'Amazon dei vini: Enolò rivoluziona il magazzino delle cantine

Ultimo aggiornamento: 08:06

Una sorta didel vino riservato al settore dellaa cui le cantine possono accedere, ottenendo una serie di servizi aggiuntivi, come la gestione su misura del magazzino e degli ordini, la, la carta dei vini digitale e la logistica. Si tratta diun provider di servizi innovativi B2B per il mondo del vino nato in, con diverse anime: il portale Enolo.it; la piattaforma tecnologica Cartadeivini.wine, in cui i ristoranti possono far conoscere ai loro clienti la carta dei vini digitale, di cui Enolò possiede i diritti industriali esclusivi.Un hub per le cantine che vogliono raggiungere agevolmente il canale della ristorazione e un sistema logistico integrato alla piattaforma con servizi dedicati. Cantine e ristoranti attraverso Enolò possono stabilire relazioni commerciali dirette e ottenere entrambi numerosi vantaggi:e limitati al fabbisogno quotidiano, maggiori margini di guadagno, alto livello dei servizi, costi trasformati da fissi a variabili, rapida rotazione delle scorte e incassi puntuali. Lcon nuovi servizi e nuove linee di business. Durante la prima campagna di raccolta fondi, dopo poche ore dall’avvio,Enolò è sul mercato da fine 2019 e, nonostante il lockdown, può già mostrare brillanti risultati: decine di prestigiose cantine nazionali e internazionali servite, 70 mila bottiglie vendute, i tempi di spedizione e consegna hanno un’efficacia del 100%.