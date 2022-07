Investe due pedoni e fugge: preso il pirata della strada, ha 71 anni

È stato identificato e denunciato a piede libero per omissione di soccorso il pirata della strada che l'altra notte ha investito due persone mentre attraversavano le strisce pedonali a Scurcola Marsicana. Oltre alla denuncia, per l'automobilista, D.S., un 71enne di Avezzano, sono scattati il ritiro della patente e le sanzioni del caso. L'episodio è avvenuto in pieno centro del paese mentre due signori, Angelo e Gabriele, stavano attraversando sulle strisce pedonali per raggiungere il marciapiede. Le loro mogli avevano appena attraversato la strada mentre per i due uomini l'impatto è stato inevitabile: l'auto li ha sbalzati per alcuni metri, scappando subito dopo.



Subito sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Tagliacozzo e i soccorsi che hanno trasferito i due anziani in ospedale in codice rosso. Le loro condizioni per fortuna sono migliorate durante la notte e al momento sembrano fuori pericolo. Durante la notte sono scattate le indagini alla ricerca del pirata della strada che è scappato senza prestare soccorso.



Nel pomeriggio di ieri i carabinieri della Compagnia di Avezzano e Tagliacozzo hanno denunciato il 71enne avezzanese responsabile dell'investimento e dell'omissione di soccorso dei due pedoni. Alle delicate indagini è stato dato il massimo impulso, chiamando in causa più professionalità alle dipendenze del Comando provinciale e, nel giro di poche ore dall'accaduto, l'automobilista investitore è stato individuato e denunciato per il reato di lesioni stradali e per l'omissione di soccorso regolamentata dal codice della strada. Gli accertamenti, avviati dopo l'incidente, sono stati coordinati dalla Procura della Repubblica di Avezzano e sono proseguiti per tutta la notte. Gli investigatori, specialisti delle aliquote radiomobili dei comandi carabinieri interessati, dopo i rilievi sulla dinamica dell'incidente, hanno passato al vaglio ogni elemento utile alle indagini. I militari hanno ascoltato diversi testimoni presenti ai fatti e acquisite le immagini dei sistemi di video-sorveglianza attivi sulla zona del sinistro. Le attenzioni investigative si sono focalizzate su un 71enne avezzanese e in particolare sull'auto utilizzata, una SW di vecchia costruzione. Il veicolo è stato quindi ritrovato in una zona periferica di Avezzano, occultato in maniera tale da evitare una diretta individuazione dei danni provocati e riscontarti sulla carrozzeria dopo l'impatto che avrebbe praticamente cagionato ammaccature del cofano, del paraurti e del parabrezza.