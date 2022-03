Abruzzo, Omicron 2 continua la corsa: contagi e ricoveri in aumento

Continuano ad aumentare i contagi Covid in Abruzzo. La curva si conferma in risalita anche nel corso dell’ultimo weekend spinta dalla diffusione della sotto-variante Omicron 2, che in due giorni ha raddoppiato la prevalenza sul territorio regionale. Negli ultimi sette giorni, infatti, si sono registrati 1.652 casi Covid in più rispetto alla settimana precedente, pari al 23,22%: dal 7 al 13 marzo i contagi sono stati 8.764, mentre nel periodo 28 febbraio-6 marzo il totale si fermò a quota 7.112. Discorso opposto per i decessi, che risultano invece in diminuzione del 40%, peraltro come previsto in base al naturale andamento della pandemia: si è passati dalle 45 vittime della scorsa settimana alle 27 degli ultimi sette giorni. Alla luce dei nuovi dati diffusi dall’assessorato regionale alla Sanità, guidato dall’assessore Nicoletta Verì, cresce anche il tasso di positività, che si attesta al 12,61%.

A preoccupare maggiormente però è il fronte ospedaliero: in un giorno si sono registrati 16 nuovi ricoveri, che portano il totale a 285 pazienti in ospedale, 15 in area non critica e uno in terapia intensiva. Sono 301 i guariti e 1.446 i nuovi positivi al Covid registrati ieri, emersi a fronte di 3.296 tamponi molecolari e 8.170 test antigenici eseguiti. La più piccola è una bambina di un anno del Teramano, la più anziana è una 98enne del Chietino. Salgono dunque a 30.834 gli abruzzesi attualmente positivi (+1.230). Sono cinque i decessi riportati nell’ultimo bollettino regionale: si tratta di una donna di 94 anni di Lanciano e di una 91enne di San Vincenzo Valle Roveto, mentre due risalgono ai giorni scorsi ma sono stati comunicati solo ieri dalla Asl e una vittima è risultata residente fuori regione. A livello provinciale sono 368 i nuovi contagiati nel Chietino, 367 nel Teramano, 360 nell’Aquilano e 289 nel Pescarese, 31 positivi sono residenti in altre regioni e per altri 31 sono in corso verifiche più accurate sulla provenienza che per ora risulta incerta. Le località più colpite sono Pescara con 112 nuovi casi, L’Aquila con 84, Teramo con 58, Avezzano con 55 e Montesilvano con 48. Il quadro resta in chiaroscuro sul fronte delle vaccinazioni. Da un lato c’è la campagna delle terze dosi che procede in modo spedito, sono 838.417 gli abruzzesi coperti dalla terza somministrazione (pari al 70,52%), dall’altro c’è la vaccinazione dei più piccoli mai decollata e l’alto numero dei non vaccinati. Restano ancora senza copertura vaccinale 181.128 abruzzesi, di cui 48.812 tra i 5 e gli 11 anni. Il dato non tiene conto di chi ha contratto il Covid negli ultimi mesi ed è dunque protetto dal virus per guarigione. Procede la somministrazione delle quarte dosi, riservate al momento ai fragili: al 12 marzo sono 183 quelle inoculate in Abruzzo.