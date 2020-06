© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il presidente della Regione, Marco Marsilio, di Fratelli d'Italia, ha individuato nella rosa degli idonei i nuovi direttori generali delle Asl di Pescara e di Teramo: la scelta del governatore è ricaduta su Vincenzo Ciamponi per la Asl di Pescara e su Maurizio Di Giosia per la Asl di Teramo, entrambi abruzzesi anche se hanno svolto differenti percorsi professionali. Marsilio ha firmato i decreti presidenziali con cui individua i due manager, poi la Giunta regionale approverà la delibera di nomina.Differenti le esperienze dei due manager abruzzesi: Ciamponi è un professionista che ha effettuato gran parte della sua attività lontano dall' Abruzzo, accumulando importanti esperienze nella sanità, sia pubblica sia privata. Negli ultimi anni, in particolare, è stato ai vertici di importanti aziende sanitarie pubbliche della Regione Lombardia, svolgendo il suo lavoro in ambiti di eccellenza del sistema sanitario nazionale. Il dottor Di Giosia, invece, ha svolto tutta la sua carriera all'interno della Asl di Teramo.