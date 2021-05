22 Maggio 2021

Il territorio dell'Aquila perde un ex amministratore e imprenditore molto conosciuto sempre attento e sensibile verso le dinamiche dell’aquilano, punto di riferimento autentico negli anni in cui ha guidato il Comune ma non solo per la Valle dell’Aterno. Donato Circi, ex sindaco del Comune di Cagnano Amiterno dal 2010 al 2015 si è spento nel sonno nella sua abitazione dopo una lunga malattia che non gli ha dato scampo.

Ad annunciare la scomparsa dell’ex sindaco del comune della valle dell’Aterno Donato Circi è stato l’attuale sindaco di Cagnano Amiterno Iside Di Martino che ha espresso sulla pagina social del suo comune il proprio cordoglio e della municipalità tutta alla sua famiglia. Tante sono state le manifestazioni di vicinanza alla famiglia Circi, a partire da quella del sindaco del capoluogo Pierluigi Biondi. «Il caro amico Donato Circi - così lo ha ricordato il sindaco Pierluigi Biondi - cui mi legava una conoscenza ultraventennale, maturata sin dai tempi della comunità montana Amiternina. Sempre attento alle esigenze del territorio, ho avuto spesso modo di confrontarmi con lui negli anni. Era animato da una grande passione per l'amministrazione della cosa pubblica, era uno dei punti di riferimento per la Valle Aterno. A nome della Municipalità e a titolo personale esprimo sinceri sentimenti di condoglianze».

Donato Circi era molto conosciuto non solo per l’impegno politico ma anche per il suo lavoro nell’edilizia e per la passione che nutriva da sempre per le macchine d’epoca. Lo hanno voluto ricordare in tanti per il suo impegno politico e sociale, per le sue battaglie sempre a difesa del territorio. Lo ha fatto anche il primo cittadino di Scoppito Marco Giusti. «Oltre che ex sindaco di Cagnano - ha detto - era legato al nostro territorio per aver gestito per tanti anni la rete gas. Ci siamo rincontrati da sindaci nei primi anni del dopo sisma e di lui ricorderò sempre la schiettezza e la combattività per gli interessi del territorio. Quando ci incontravamo era sempre un piacere scambiare due parole con lui. Faccio le condoglianze ai suoi familiari a nome di tutta la comunità di Scoppito». Circi aveva già perso la moglie, lascia i due figli Palmantino e Valerio. L’ultimo saluto a Donato Circi oggi alle 15.30 nella chiesa parrocchiale di Coppito.