Morto Maurizio Gallucci, in lutto il mondo dello sport abruzzese

Gli imprenditori agricoli e lo sport regionale è in lutto per la morte, a 63 anni, di Maurizio Gallucci che combatteva contro una grave malattia. Gallucci, persona molto affabile, era il coordinatore provinciale di Campagna amica per la Coldiretti. Grande appassionato di sport, è stato consigliere del Cus L'Aquila, con il presidente Francesco Bizzarri e il direttivo del sodalizio, che «partecipano al dolore dei suoi familiari».

Oltre alla carica al Cus, Gallucci è stato presidente regionale della Fitav, Federazione italiana tiro a volo, e atleta della formazione della Bocciofila Poggio Picenze. Amante della mountain bike, ha organizzato alcune di gare e ha descritto sui Social dei percorsi. Inoltre spesso dava un aiuto ai figli titolari di un bar a Barisciano. Lascia la moglie Roberta e i figli Elisa e Jacopo. Funerali oggi alle 15.30 nella chiesa di San Maurizio di Barisciano.