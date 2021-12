Mercoledì 1 Dicembre 2021, 08:23

Roseto perde il "presidente” dei tifosi della Curva Nord della squadra di basket Francesco Rampa. Il 54enne ieri mattina verso le 7 si è sentito male appena sceso dal letto ed è caduto a terra. I famigliari hanno subito allertato i soccorsi. Sul posto è arrivato un’ambulanza medicalizzata del 118 di del posto. I sanitari hanno cercato di tutto per cercare di rianimarlo, ma purtroppo non c’è stato nulla da fare.

Ad ucciderlo molto probabilmente un infarto. Il primo a dare la notizia della sua scomparsa con «Ciao fratè», con sotto una sua foto, il fratello Giuseppe che fa lo chef e vive a Londra. Poi è stato un susseguirsi di messaggi su migliaia di bacheche social di rosetani dove ognuno postava il suo pensiero o il ricordo di un particolare momento. Tantissimi i messaggi di cordoglio ai famigliari. «Non riesco a crederci. Da oggi il cielo sarà ancora più “bianco e blu”. Vorrei scriverti qualcosa ma non ho parole. Mi mancherai», scrive Erika.

«Oggi vola in cielo un pezzo della mia vita. Ciao Francesco», commenta l’ex direttore sportivo del Teramo calcio oggi del Latina Calcio Marcello di Giuseppe, con sotto una foto di quando erano bimbi e militavano nelle giovanili della rosetana calcio. «La pallacanestro Roseto si stringe attorno alla famiglia Rampa per la perdita di Francesco, storico tifoso della Curva Nord Biancazzurra», in una nota ufficiale la società di basket.

Francesco non era solo un tifoso ma anche una persona buona e solidale. Durante il drammatico sisma del 6 aprile 2009 era stato a scavare con le mani tra le macerie e portare sostegno e solidarietà agli aquilani. Stessa cosa dopo il sisma del 24 agosto 2016 ad Amatrice e poi a spalare la neve nell’interno abruzzese nel gennaio del 2017. Ed oltre questo era anche un marito, un padre ed un lavoratore esemplare. Lascia la mamma Carolina, la moglie Ornella e il figlio Diego. I funerali avranno luogo oggi alle 15.30 nella chiesa del Sacro Cuore a Roseto.