Muore mamma di 43 anni, il sindaco annulla tutte le manifestazioni

Martedì 2 Novembre 2021, 07:27

È morta a Rocca di Mezzo (L'Aquila), dopo una malattia, Maria Novella Del Giudice aveva 43 anni e nella cittadina dell'Altopiano delle Rocche la conoscevano tutti. Lascia il piccolo Francesco, il figlio e il marito, Domenico Pompei. Pompei è un operaio edile, impegnato nella Ricostruzione. Il fratello, invece, Matteo Del Giudice, è un avvocato, consigliere comunale e maestro di sci.

Un dolore immenso che colpisce tutta la comunità. Non appena si è diffusa la notizia sono stati tantissimi i messaggi di cordoglio lasciati in rete, nei confronti dei familiari. «A causa di un terribile lutto che ha colpito la comunità di Rocca di Mezzo e dell'intero Altopiano, il banchetto informativo Cai previsto per questa mattina è annullato - scrive il presidente del Cai Altopiano delle Rocche, Marco Morante - siamo addolorati e ci stringiamo intorno alla famiglia di nostri amici fraterni in un grande abbraccio».

È stata annullata anche la manifestazione Urbi & Torbi prevista per il 6 novembre. Il messaggio del Comune di Rocca di Mezzo: «L'amministrazione e i dipendenti comunali si stringono intorno al consigliere Del Giudice e alla sua famiglia per il grave lutto».