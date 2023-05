Avvistato vicino alle case il lupo che ha sbranato il cagnolino: la foto scattata dai residenti

Altri due avvistamenti del lupo l'altra sera a Palombaro (Chieti) dove domenica scorsa un esemplare ha aggredito Nadia Terenzi, 56 anni, mentre portava a spasso in centro, di mattina, il suo meticcio Snoopy. Cane preso dopo un doppio assalto del lupo, che ha fatto prima cadere a terra Nadia, poi ha divorato il cagnolino.

Presenza ravvicinata l'altro pomeriggio e sera, alle 21, di un lupo di nuovo in centro e nelle vicine contrade di Colle Forche - Pagani e Limiti. Donatella Falcone lo avvista, fa la foto, e avverte la sindaca Consuelo Di Martino. «I giri del lupo proseguono indisturbati - dice la sindaca - Va adesso verificato se è lo stesso dell'aggressione di domenica o se si tratta di un altro animale, magari uscito dal branco.

A Palombaro rimane una certa apprensione dopo l'accaduto, con allerta alta, e un forte attivismo dei guardiaparco forestali. Le fototrappole installate vengono costantemente controllate. La prudenza deve rimanere massima».

Il sindaco ha diramato norme comportamentali in caso di avvistamento dell'animale. L'obiettivo del monitoraggio in atto, oltre ad evitare analoghi pericoli per la popolazione, è quello di catturare il lupo appenninico vorace, mettergli un radiocollare gps e studiarlo per avere informazioni sotto il profilo ecologico e la verifica di problematicità.