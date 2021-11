Giovedì 18 Novembre 2021, 08:15 - Ultimo aggiornamento: 08:16

Il secondo atto del Jova Beach Party verso la conferma. È stata convocata per domani alle 12 la conferenza stampa in municipio «per conoscere tutte le date del nuovo tour che saranno comunicate in diretta streaming da Jovanotti». Pur non essendo arrivata nessuna smentita o conferma ufficiale nei giorni scorsi (evidentemente anche per la riservatezza richiesta dagli organizzatori), la convocazione della stampa di domani lascia poco spazio ai dubbi: Vasto, molto probabilmente, avrà una seconda opportunità di ospitare una delle tappe del grande show in riva al mare di Lorenzo Cherubini.

Fino a qualche giorno fa la posizione del sindaco Francesco Menna era di attesa e cautela: «Non è ancora certo che si faccia. Laddove la società, unitamente agli organi preposti alla sicurezza e all'amministrazione comunale, valutasse positivamente le condizioni di fattibilità, non ci sarebbero problemi a ospitare l'evento a Vasto». Evidentemente, è ancora vivo lo scotto di due anni fa quando la tappa del 17 agosto 2019 saltò per tutta una serie di criticità rilevate dalla prefettura di Chieti sulla scorta dei rilievi delle forze dell'ordine del territorio. Lo spettacolo così virò sulla spiaggia di Montesilvano. Per la città fu un duro colpo a livello d'immagine e il caso-Vasto guadagnò la ribalta nazionale.

In quei giorni la temperatura si alzò non solo per la stagione estiva, ma soprattutto per lo scontro a distanza a suon di comunicati stampa e dichiarazioni tra il primo cittadino vastese e l'allora prefetto di Chieti Giacomo Barbato a capo del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza e della Commissione provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo che espressero il parere negativo decisivo. A incidere su questo furono soprattutto le criticità irrisolte in materia di sicurezza. Il grande evento, per il quale erano attese oltre 30mila persone, si sarebbe dovuto tenere in una data da bollino rosso, due giorni dopo ferragosto, e avrebbe paralizzato per diverse ore la Statale 16. Domani, ore 12, Jovanotti in diretta streaming con tutta probabilità confermerà la seconda possibilità concessa a Vasto.