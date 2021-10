Abruzzo, domani l'incontro Marsilio-no Green pass. Il Pd: «Dovete annullarlo»

Domenica 10 Ottobre 2021, 07:24

«Intollerabili e gravissime le violenze che a Roma stanno animando fascisti e no green pass

che non a caso si rivolgono anche contro il mondo del lavoro organizzato, cuore sociale della nostra democrazia»: questo il commento di Michele Fina (segretario del Pd Abruzzo) e Silvio

Paolucci (capogruppo in Regione del Pd Abruzzo).



Fina e Paolucci esprimono «totale solidarietà agli amici e ai compagni della Cgil; pronti a scendere in piazza al loro fianco e a difendere ogni loro sede in ogni città del Paese. Siamo

certi che arriveranno le condanne anche da parte degli esponenti delle destre ma non è sufficiente: bisogna smetterla una volta per tutte con lo strizzare l'occhio a questi estremismi. Non possiamo non notare, ad esempio, che l'unico rappresentante dello Stato che dovrebbe incontrare il prossimo 11 ottobre e stringere la mano in una sede istituzionale a questi movimenti è il presidente della Regione Abruzzo Marsilio. Gli chiediamo con forza di annullare l'incontro ed unirsi alla condanna delle violenze».