Chef morto nello schianto sulla Trignina, oggi lutto cittadino per Stefano Colaneri

Lutto cittadino oggi a Frosolone per l'ultimo saluto a Stefano Colaneri, chef 29enne morto nel tragico incidente sulla Statale 650 Trignina, in Abruzzo. Il sindaco Felice Ianiro ha proclamato una giornata di lutto per l'ennesima giovane vittima della strada. La salma di Colaneri, insieme alla propria famiglia, è ripartita ieri pomeriggio dall'obitorio del cimitero di Lentella dove era stata trasferita dopo il nullaosta del magistrato di turno.

Nel piccolo comune abruzzese l'incidente fatale è avvenuto in territorio lentellese nella serata di giovedì sono arrivati i famigliari dello chef, tanto il dolore per la gravissima perdita. È toccato al sindaco lentellese, Marco Mancini, accorso anch'egli sul luogo dell'incidente, firmare l'atto di morte del giovane.

Ieri pomeriggio Colaneri ha fatto ritorno nella sua casa di San Pietro in Valle, frazione del comune molisano, dove lo attendevano tanti amici. Il 29enne di anni ne avrebbe compiuti 30 a settembre stava tornando in Molise da Montesilvano dove lavorava al ristorante "Mammamia Porto Allegro". La sua Opel Corsa si è scontrata con un Fiat Ducato per il trasporto di persone, dopo l'impatto frontale è stata tamponata da una Jeep Renegade che sopraggiungeva. Colaneri è morto sul colpo: la gravità dello scontro è testimoniata da ciò che rimane dell'auto che guidava. Tra le lamiere i vigili del fuoco hanno rinvenuto anche le ricette, testimonianza del suo lavoro.