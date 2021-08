Lunedì 2 Agosto 2021, 08:04

La provincia di Teramo a fuoco. «La situazione è davvero drammatica», dicono i vigili del fuoco già nella prima mattinata di ieri. Sono proseguire per tutta la notte le operazioni di spegnimento di sterpaglie a Piancarani di Campli, dove sono state impegnate una squadra di vigili del fuoco e diversi volontari. In cenere 15 ettari di campagna.

A Valle Castellana è stato inviato un Dos (direttore delle operazioni di spegnimento) per coordinare l'intervento di un Canadair e una squadra di volontari per lo spegnimento di un bosco di castagno e faggio.

Un rogo si è sviluppato in località Fontanelle di Atri. In breve tempo si è esteso alla zona compresa tra il campo sportivo e la frazione atriana. L'azione di spegnimento è risultata difficile, in quanto l'incendio si è pericolosamente avvicinato al centro abitato e soltanto l'opera del personale operativo, con la collaborazione offerta da alcuni agricoltori, che hanno creato dei solchi sul terreno per arginare l'incendio, ha fatto sì che le abitazioni non fossero raggiunte dalle fiamme. Impegnativo anche l'incendio di sterpaglie che i vigili del fuoco hanno dovuto affrontare a Mosciano Sant'Angelo, dove le fiamme hanno minacciato alcuni fabbricati e la linea ferroviaria Teramo-Giulianova. Le ferrovie hanno sospeso il traffico del treno regionale fino alla sera. Una squadra del Comando dei vigili del fuoco dell'Aquila è dovuta intervenire, dal momento che gli altri pompieri erano tutti impegnati per un incendio di bosco e sterpaglie in località Alta Villa, a Montorio al Vomano, dove si è reso necessario evacuare circa 60 persone.



Altri interventi per lo spegnimento di boschi e sterpaglie nei pressi di Sant'Omero, nelle frazioni di Sardinara e Villa Ripa di Teramo e sulla Bonifica del Salinello nel comune di Sant'Omero dove ha operato una squadra di vigili di Ascoli Piceno. «La Regione Abruzzo ripristini immediatamente i fondi inspiegabilmente e superficialmente tagliati ai vigili del fuoco per la campagna antincendio boschivo. Anzi, li incrementi», dce in una nota il Conapo, il sindacato autonomo dei Vigili del fuoco.