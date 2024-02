Carcere di Pescara, il garante dei detenuti: «Corsi di golf per il patentino»

Il golf in carcere. Gianmarco Cifaldi, garante dei detenuti per l'Abruzzo, annuncia corso per avere il patentino avviati nel carcere i Pescara: «Oltre a parte sanitaria puntiamo a portare lo sport».

«Nel carcere di Pescara non c'è solo attenzione verso la parte sanitaria, a me molto cara come al garante nazionale, ma soprattutto lavoriamo per portare sport, attività. L'ultima in ordine cronologico è portare il golf all'interno dell'Istituto proprio per creare il condizioni anche propositive perché daremo un patentino verso la fine percorso del golf in cui i detenuti potranno eventualmente mettersi in gioco, un domani uscendo dal carcere come patentati istruttori di golf» dice il garante dei detenuti della Regione Abruzzo, Gianmarco Cifaldi, a margine della visita nel carcere di massima sicurezza in località Le Costarelle a Preturo, frazione del comune dell'Aquila.