Giulianova, il sindaco Costantini invita tutti alle festa di compleanno: partecipano in 2.500

GIULIANOVA Quaranta anni festeggiati da sindaco e con la speranza di poter restare in carica dopo le elezioni di giugno. Al Pin Up di Giulianova Jwan Costantini (Lega) ha festeggiato il compleanno circondato da parenti, amici, politici, più il mondo della sanità, della scuola e dello sport. C’erano tutti o quasi. In realtà Costantini sulla sua pagina Facebook aveva annunciato la festa. «Tutti invitati per festeggiare insieme i miei 40 anni<WC>».

Poi si è accorto che praticamente tutti quelli che ha come amici su Fb e anche oltre avrebbero potuto accertare l’invito e allora il numero è aumentato considerevolmente. Tra l’altro, nell’invito era stato ben specificato anche il menù: panini con la porchetta. Hanno partecipato circa 2500 persone, numero raddoppiato strada facendo rispetto al numero che era stato preventivato. A seguire Live Band e poi ancora musica, ma altro genere con Vittorio il Fenomeno, quindi il tradizionale taglio della torta.