«In giro per lci sono troppi abusivi che offrono a domicilio prestazioni di». E’ l’allarme lanciato a consumatori e istituzioni abruzzesi dalla presidente regionale diBenessere e Sanità, Rita Barone, e del direttore della Cna dell’Aquila,. «Abbiamo accettato, in questo momento di grande difficoltà per la pandemia, la richiesta dello Stato di rimanere chiusi. In Abruzzo stiamo parlando di un settore che impiega 10milae 23mila, e questo rende doppiamente inaccettabile il fatto che spuntino tanti abusivi, ma ci sono anche titolari di partita Iva, che vanno casa per casa, senza rispetto delle norme di legge e igieniche. Rischiando di diventare veicoli del virus» spiega laA rafforzare il concetto dellaè Del Re, che si rivolge anche ai cittadini: «In questi giorni di profonda apprensione – dice - a fronte della chiusura deidi acconciatura e dei centri estetici disposta dai provvedimenti del governo, riteniamo importante allertare i cittadini suche derivano dall’offerta di prestazioni da parte di soggetti abusivi che offrono prestazioni a domicilio. Per questo crediamo sia necessario tutelare la propria e l’altrui salute, rispettando alla lettera quanto disposto per il contenimento dell’epidemia da; e quindi non uscire e non ricevere in casa operatori abusivi».Ma, per chi non rispetta le regole, c'è anche chi paga la stretta ferrea dei controlli. è il caso di un avvocato pescarese multato perchè tornava tardi a casa dal suo lavoro in ufficio. «Capisco la tutela della salute pubblica - ha detto - ma il mio è un lavoro indispensabile per la comunità».