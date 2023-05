Gran Sasso, donna scivola per 200 metri nel canalone: grave per un trauma cranico

Nel pomeriggio di ieri, intorno alle 17, una caduta ha coinvolto una donna di 50 anni durante un'escursione sul Corno Piccolo del Gran Sasso, nel comune di Pietracamela. La donna stava praticando escursionismo insieme a un gruppo di amici quando, in circostanze ancora da stabilire, è avvenuto lo scivolamento lungo il canale Sivitilli. L'escursionista ha percorso una distanza approssimativa di 200 metri prima di cadere, riportando un trauma cranico.

È stato grazie all'intervento rapido e tempestivo degli amici che accompagnavano la donna che i soccorsi sono stati allertati immediatamente. La chiamata di emergenza ha attivato l'elisoccorso dell'Aquila, che si è prontamente recato sul luogo dell'incidente. Gli operatori sanitari, con l'aiuto degli amici, hanno valutato le condizioni della vittima e, considerando la gravità dell'infortunio, hanno deciso di trasportarla in elicottero all'ospedale dell'Aquila, dove potrà ricevere le cure specialistiche necessarie. Parallelamente all'intervento medico, i carabinieri della compagnia di Pietracamela sono intervenuti per avviare le indagini sull'accaduto. Il loro obiettivo è ricostruire con precisione le circostanze che hanno portato alla caduta e determinare le cause dell'incidente. Le testimonianze degli amici presenti durante l'escursione rivestono un ruolo fondamentale.