Inaugurato l'asilo nido aziendale De Cecco. Il presidente: «Investire sul futuro dei bambini»

Giovedì 23 Settembre 2021, 18:44

È stato inaugurato a Pescara l’asilo nido aziendale De Cecco, un progetto di protezione sociale e di sostegno alle famiglie dei dipendenti dello storico pastificio, per favorire la conciliazione dei tempi vita-lavoro. «Il nido offre ai bambini dei nostri dipendenti un’azione pedagogica inclusiva, attraverso un progetto di sviluppo sostenibile» ha detto il cavalier Filippo Antonio De Cecco, presidente del Gruppo e della neonata Fondazione Fadc. L’asilo è il primo atto della Fondazione, che intende tradurre in attività civiche, solidaristiche e di impegno collettivo, i valori della sostenibilità sociale, economica e ambientale. «L’istruzione – ha aggiunto il presidente - è lo strumento più efficace per contrastare le disuguaglianze, generando un circolo virtuoso che ha riflessi sulla comunità. Gli studi dimostrano che investire in un’istruzione di qualità nella prima infanzia può generare un ritorno sociale sull’investimento, almeno quattro volte superiore».

Hanno tenuto a battesimo l’asilo De Cecco i piccolissimi utenti della struttura insieme ai loro genitori. Presenti al taglio del nastro, con il presidente Filippo Antonio De Cecco, il Direttivo della Fondazione Fadc rappresentato dai consiglieri Giuseppe Adolfo e Giuseppe Alfredo De Cecco. Hanno partecipato: il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio; il sindaco di Pescara, Carlo Masci, che ha lodato l’iniziativa, quale esempio per le altre realtà del territorio; il presidente del Consiglio Regionale, Lorenzo Sospiri, il quale ha affermato che «quello inaugurato oggi è destinato a diventare un progetto pilota da imitare».

La Fondazione De Cecco ha scelto di rispondere all’appello del Parlamento Europeo, che ha redatto il documento “Garanzia europea per l’infanzia”, per far fronte all’emergenza sociale, dovuta alla carenza dei servizi per la prima infanzia. L’Unione Europea ha fissato come obiettivo il 33%, come rapporto tra posti disponibili e numero di bambini da zero a due anni, nei nidi. L’Italia è ben al di sotto dell’obiettivo europeo, ed emerge un sostanziale divario tra Nord e Sud. L’Abruzzo si colloca sotto la media, con un rapporto del 23%. Peraltro, secondo le statistiche Istat nel 2019 in Italia i nidi aziendali erano 230, dei quali 202 si trovano solo nel Nord. A causa del Covid molti di essi hanno chiuso. «Il Terzo settore gioca un ruolo cruciale, ed auspichiamo che la nostra iniziativa possa trovare il sostegno di altre realtà e delle Istituzioni» ha affermato il presidente della Fondazione. Per la realizzazione del nido, la Fondazione Fadc si è avvalsa della collaborazione del “Nido degli Angeli”, una realtà all’avanguardia nell’area metropolitana di Pescara. «L’azione pedagogica del nostro nido si basa su valori morali quali l’amore, il rispetto, la cura, la relazione, l’onestà e la dignità – ha dichiarato la direttrice Stefania Saponara - tali principi sono imprescindibili nel nostro agire quotidiano e vengono rivolti indistintamente ai bambini, alle loro famiglie ed alla collettività tutta». L’asilo, realizzato interamente con risorse private, ospiterà dieci bambini, sei dei quali nati nel 2020. Il cavalier De Cecco ha sottolineato come, in tempo di pandemia, la famiglia dei dipendenti De Cecco si sia allargata con nuove nascite, e ha ricordato che «il metodo De Cecco è anche questo: trasformare in valore, i momenti difficili».